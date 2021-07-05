Киев обвалился в рейтинге городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье

Столица Украины Киев упала в рейтинге городов с самыми быстрорастущими ценами на жилье Global Residential Cities Index, который был сложен компанией Knight Frank.

Согласно приведенным данным по итогам первого квартала, лидерами рейтинга стали турецкие города Измир (недвижимость подорожала на 33,9%) и Анкара (30,3%). На третьем месте расположилась столица Новой Зеландии Веллингтон, где жилье подорожало на 30,1%. При этом Киев упал с 16-го места аж на 99-е. Как выяснили исследователи, цены на жилье выросли у нас в среднем на 4,1%.

В целом в пятерку лидеров также вошли Стамбул, Турция (28,8%) и Сеул, Южная Корея (26,1%).

При этом стоит отметить, что жилье подешевело в 22 городах. Больше всего цены упали в Дубае, ОАЭ - на 4,4% и Венеции, Италия – на 4,3%.

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Если взять общую обстановку на мировом рынке, то среднегодовой рост на жилье в первом квартале составил 7,4%. Показатель вырос в 128 городах, причем у третьей части из них наблюдался двузначный рост.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным риелторов с начала этого года киевская недвижимость прибавила в цене на 5-10%, при этом введение локдаунов в январе и апреле, почти не повлияли на рынок.