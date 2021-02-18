Кабмин одобрил разработанную Минрегионом концепцию BIM-технологий для строительства

Правительство одобрило Концепцию внедрения технологий строительного информационного моделирования (BIM-технологий), которая была ранее разработана Министерством развития общин и территорий Украины.

Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается, был одобрен также план мероприятий по внедрению новых технологий в строительную сферу, поскольку это один из важнейших шагов цифровой трансформации строительства.

В большинстве развитых стран мира уже активно применяются BIM-технологии при проектировании объектов строительства. В частности, для объектов государственного заказа, их использование обязательно. При этом сегодня мало кто в Украине применяет BIM-технологии.

Глава Минрегиона Алексей Чернышов, представляя новую концепцию, отметил, что она поможет оптимизировать многие процессы в строительстве, сделает объекты более надежными и безопасными, а их возведение станет более дешевым. В итоге украинская строительная продукция станет более конкурентоспособной, подчеркнул министр.

Описание: Кабмин одобрил внедрение BIM-технологий в строительство Источник: istockphoto.com Alt:

BIM -технологии – это новый подход к управлению цифровой информации, применяется в строительстве и градостроительстве и предусматривает сбор и комплексную обработку всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и другой информации об объекте. Благодаря их применению можно виртуально воссоздать объект еще до начала его строительства, отслеживать процессы жизненного цикла строительного объекта - от проектирования до постройки, эксплуатации и демонтажа.

Согласно планам, концепция будет реализовываться в два этапа, завершить ее должны до 2025 года.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, Минрегион разработал концепцию и план мероприятий для применения BIM-технологий в области строительства в Украине. BIM-технологии (Building Information Modeling) - это информационное моделирование зданий, которое предусматривает построение трехмерной виртуальной цифровой модели будущего здания.