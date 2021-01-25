Минрегион разработал концепцию и план внедрения BIM-технологий в строительство

Министерство развития общин и территорий Украины разработало концепцию и план мероприятий для применения BIM-технологий в области строительства в Украине.

Об этом в понедельник, 25 января, написал заместитель главы Департамента градостроительства Юрий Таций у себя в Facebook.

Чиновник уточнил, что BIM-технологии (Building Information Modeling) - это информационное моделирование зданий, которое предусматривает построение трехмерной виртуальной цифровой модели будущего здания.

"Другими словами - создание 3D-прототипа. Во время такого проектирования информация об архитектурно-конструкторских экономических, энергоэффективных решениях для строительства дома рассматриваются как единое целое. Это позволяет улучшить качество проектирования сооружений и повысить их надежность после ввода в эксплуатацию", - рассказали в Департаменте градостроительства.

По словам Тация, Минрегион предлагает план действий для того, чтобы использование BIM-технологий стало возможным для всех строительных объектов. Уже подготовлен проект распоряжения Кабинета министров, в котором описана дорожная карта для имплементации методики. Кроме того, специалисты министерства работают над обновлением государственных строительных норм, чтобы сделать возможным применение моделирования.

"Конечно, кроме нормативно-правовых изменений, также важно приобрести программное обеспечение. Это дополнительные расходы и время на то, чтобы научить специалистов пользоваться ВИМ-технологиями", - заключил столичный чиновник.

Между тем, НЕРУХОМІ напоминают, что на сайте Минрегиона продолжаются обсуждения проекта постановления относительно усовершенствования деятельности органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.