Иностранцы стали намного меньше покупать недвижимость в США

Иностранцы потратили на покупку жилой недвижимости в США $74 млрд, что вдвое меньше по сравнению с максимумом, достигнутом в 2017 году.

Как сообщает Mansion Global, неграждане США потратили с апреля 2019 по март 2020 года на 5% меньше, чем в аналогичный предыдущий период. Между тем, Национальная ассоциация риелторов (NAR) отмечает, что иностранные расходы на жилом рынке США сократились вдвое по сравнению с пиком 2017 года ($153 млрд). Тем временем на вторичном рынке продажи жилья выросли на 21%.

Ежегодный обзор охватывает только продажи существующих домов, в которых иностранные покупатели составляют небольшую и уменьшающуюся долю рынка. На иностранных покупателей приходилось только 4% сделок по сравнению с 5% в исследовании 2018-19 гг. Опрос также предшествовал большей части периода пандемии Covid-19.

Иностранцы стали меньше покупать американскую недвижимость pixabay.com

Тем не менее, иностранные покупатели играют ключевую роль на некоторых рынках жилья в США, особенно во Флориде и Калифорнии, и помогают стимулировать продажи новостроек в больших городах, таких как Майами и Нью-Йорк.

При этом доля китайских покупателей, в том числе гонконгцев и тайваньцев, в последние годы выросла и стала крупнейшей на иностранном рынке продаж в США. Но растущие политические и экономические споры между США и Китаем, в дополнение к сильному доллару и ужесточению пограничных ограничений, привели к сокращению китайских инвестиций. В течение года, до марта 2020, китайцы потратили около $11,5 миллиардов на существующие дома, что составляет треть от $30 миллиардов, потраченных в 2017 и 2018 годах.

Китайские покупатели покупали самые дорогие дома – по средней цене в $449 500 по сравнению с $274 600 в целом по стране. Кстати, сейчас средняя стоимость жилья в США достигла небывало высокого уровня.

Однако увеличились инвестиции со стороны соседей из Северной Америки. Канадцы были вторыми по величине инвесторами, потратив около $9,5 млрд за год до марта 2020 года, что на $1,5 млрд больше, чем год назад. Мексиканцы также увеличили свои инвестиции, потратив около $5,8 млрд, что на 50% больше, чем в предыдущем году. То же относится к индийцам и колумбийцам.

Согласно исследованию, каждая пятая продажа иностранцам произошла во Флориде. Около 15% всех иностранных инвестиций пришлись на Калифорнию и 9% - на Техас. Нью-Йорк и Нью-Джерси замыкают пятёрку.

Специалисты полагают, мало что можно сказать о том, как международный кризис повлияет на международные продажи жилья. Но есть основания считать, что он может открыть новые возможности на рынке США для международных покупателей. Учитывая, что интерес иностранных инвесторов сохраняется, несмотря на кризис.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти США приняли решение конфисковать недвижимость, принадлежащую украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Он приобрел ее за средства, которые якобы вывел из ПриватБанка.