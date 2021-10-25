Главные рынки для инвестиций в недвижимость в 2022 году: прогнозы Knight Frank

Объем инвестированного трансграничного капитала в 2022 году по прогнозам может стать рекордным, при этом основная часть вложений придется на сегмент офисной недвижимости.

Об этом говорится в исследовании Active Capital 2021, которое провела международная консалтинговая компания Knight Frank.

Как предполагают аналитики, главными рынками для вложений станут США (инвестиции достигнут $44,1 млрд), Великобритания ($38 млрд), Германия ($18,9 млрд), Франция ($13,2 млрд) и Нидерланды ($12,6 млрд). Мир отходит от последствий эпидемии коронавируса и прошлогодней неопределенности на этом фоне. Инвесторам прежде всего будет интересна недвижимость, в частности офисный сегмент. В Knight Frank полагают, что наиболее востребованными будут склады и складские помещения в следующем году. Наиболее активными инвесторами будут инвесторы из следующих стран: США, Канады, Великобритании и Германии.

Описание: Инвестиции в недвижимость будут преобладать в следующем году Источник: pixabay.com Alt:

Аналитики также обратили внимание на востребованность возобновляемых источников и экологичности. В частности, они предполагают, что экологические сертификаты могут повысить рыночную цену недвижимости на 8 – 18%, что увеличит их инвестиционную ценность.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно отчету ExCEEding Borders Report 2021, Киев занял третье место по темпам роста офисной недвижимости среди городов Центрально-Восточной Европы. Больше всего предложений по офисам было зафиксировано в Варшаве – 6,1 млн "квадратов", Будапеште – 4 млн "квадратов", Праге – 3,7 млн "квадратов", Бухаресте – 3 млн "квадартов", Софии – 2,5 млн "квадратов", Киеве – 2,2 млн "квадратов".