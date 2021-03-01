"Доступная ипотека 7%": кому выдали первые кредиты

В Украине в понедельник, 1 марта, первые семьи оформили кредит на покупку жилья в рамках программы "Доступная ипотека 7%".

Как стало известно, эту ипотеку оформили три банка – Укргазбак, ОТП Банк и Банк "Глобус". Первые кредитные договоры подписали во время форума "Украина 30". Так две семьи, Лапченко и Максимюк, получили возможность на покупку квартир в пригороде Киева.

В пресс-службе Укргазбанка уточнили, что их клиент будет покупать жилье в Гостомеле. Это двухкомнатная квартира площадью 43,4 "квадрата" в новостройке. В ОТП Банке сообщили, что выдали кредит киевлянину, он тоже собирается купить жилье в пригороде столицы, но в финучреждении не стали уточнять, где именно.

А вот банк "Глобус" предоставил ипотечный кредит жительнице Харькова. "Его получила 32-летняя харьковчанка, известная местная футболистка, которая тренирует детскую команду. Молодая женщина стала владелицей комфортабельной однокомнатной квартиры площадью 46 "квадратов" в новостройке от застройщика "Трест Жилстрой-1", - сообщили в банке.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил семьи с подписанием договоров. Он также пообещал, что скоро такими кредитами смогут воспользоваться многие украинцы. В свою очередь в Министерстве финансов уточнили, что в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие семь банков. Однако уже до конца этой недели их количество планируют расширить до 25.

Описание: В Украине начали оформлять ипотеку под 7% годовых Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, "Доступной ипотекой 7%" в этом году смогут воспользоваться около 5 тысяч украинских семей. Так, согласно правилам, кредиты оформляются как покупку квартир (на первичке или вторичке), так и частных домов с участками земли. Обязательное условие – недвижимость не должна быть старше шести лет. Ипотека выдается на 20 лет, максимальная стоимость жилья – 2,5 млн гривен. Первый взнос должен покрывать 15% стоимости недвижимости.