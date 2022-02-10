"Доступная ипотека": банки не спеша выдали 1642 кредита

По состоянию на 10 февраля украинцы оформили уже 1642 кредита в рамках президентской программы "Доступная ипотека 7%". Общая сумма привлеченных средств составила 1,4 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Всего за неделю финучреждения выдали 49 ипотечных кредитов, что говорит о том, что украинцы не бросились привлекать средства через банки для покупки жилья. При этом традиционно остается низким доверие к первичному рынку. Так преобладание "вторички", судя по заключенным договорам, составило 79,5%.

Описание: Украинцы покупают жилье на вторичном рынке Источник: glavcom.ua Alt:

Всего в банки поступило 2242 заявки на общую сумму 1,9 млрд гривен. В программе задействовано 25 регионов нашей страны.

Наиболее активными были жители Киевской области – 31,3% от выданных кредитов и Киева -28,9%. Другие области были значительно сдержанней: Львовская – 6,77%, Харьковская – 5,53%, Волынская – 3,76%.

На сегодняшний день в программе "Доступная ипотека 7%" принимают участие 22 уполномоченных банков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, октябре прошлого года Кабмин принял постановление, которое должно было бы расширить количество участников в государственной программе "Доступная ипотека 7%". Так документ отменил ограничения, касающиеся возраста недвижимости в большинстве населенных пунктов, кроме областных центров, где численность населения превышает 1 млн человек. Однако несмотря на все усилия власти, программа не сильно увеличила количество желающих использовать ее для привлечения средств.