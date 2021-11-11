"Доступная ипотека 7%": общая сумма приближается к миллиарду

Украинские банки, которые работают с государственной программой "Доступная ипотека 7%", по состоянию на 11 ноября уже выдали 1059 кредитов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве уточнили, что общая сумма выданных ипотечных кредитов составила почти 917 млн гривен. Украинцы традиционно привлекают средства для покупки жилья главным образом на вторичном рынке. Его преимущество составило 75,6%. Гораздо меньше люди оформляют кредиты для сделок на первичном рынке.

В программе участвуют 23 региона, наиболее активно берут ипотеку по госпрограмме в Киеве – порядка 33,3% от всех сделок. На Киевскую область приходится 31,6%, на Львовскую область – 6,4%, почти столько же на Харьковскую область – 6,2%, на Ровенскую область – 3,8% и на все остальные регионы – 18,8%.

Описание: Источник: Alt:

Ранее Кабмин принял решение отменить возрастные ограничения к ряду объектов недвижимости (не касается областных центров с численностью населения более 1 млн) и увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% – до 40% от нормативной площади, уплачиваемой заемщиком самостоятельно. В итоге, стоит отметить, что украинцы стали чаще оформлять ипотеку в рамках госпрограммы. К примеру, за последнюю неделю банки выдали 59 кредитов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава правительства Денис Шмыгаль пообещал, что условия доступной ипотеки будут кардинально изменены, чтобы привлечь как можно больше людей. В числе прочего премьер пообещал и снизить саму ставку до 5%.