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Для пострадавших от оккупантов украинцев построят два ЖК под Киевом

Владимир Гришенко 03.05.2022 14:40

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Под Киевом построят два жилых комплекса для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии.

Об этом стало известно по итогам встречи главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка и руководителя гуманитарного штаба Алексея Кулебы с представителями крупнейших застройщиков Киевской области, которая состоялась в понедельник, 2 мая.

Описание:

Для пострадавших будут строить новое жилье

Источник:

pixabay.com

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Так, на территории области планируется строительство двух ЖК на 50 тысяч квадратных метров каждый. Они будут расположены в Ирпене и Бородянке – наиболее пострадавших от агрессии россии и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда.

Также планируется выкуп нового жилья. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тысяч "квадратов". Сегодня ведется диалог со строительными компаниями по рекомендованной цене для выкупа квартир для пострадавших. Кроме того, каждая квартира должна иметь всю необходимую сантехнику и мебель.

"Киевщина потерпела огромные разрушения. Без домов остались тысячи семей. И наша задача как представителей государственной власти обеспечить их новым комфортным жильем", - заявил Павлюк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянская неправительственная организация CESVI выразила желание принять участие в восстановлении Бучи, которая также сильно пострадала от рук российских оккупантов.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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