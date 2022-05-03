Для пострадавших от оккупантов украинцев построят два ЖК под Киевом

Под Киевом построят два жилых комплекса для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии.

Об этом стало известно по итогам встречи главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка и руководителя гуманитарного штаба Алексея Кулебы с представителями крупнейших застройщиков Киевской области, которая состоялась в понедельник, 2 мая.

Описание: Для пострадавших будут строить новое жилье Источник: pixabay.com Alt:

Так, на территории области планируется строительство двух ЖК на 50 тысяч квадратных метров каждый. Они будут расположены в Ирпене и Бородянке – наиболее пострадавших от агрессии россии и имеющих наибольшие разрушения жилого фонда.

Также планируется выкуп нового жилья. Общая площадь квартир, введенных в эксплуатацию и готовых к выкупу, составляет более 42 тысяч "квадратов". Сегодня ведется диалог со строительными компаниями по рекомендованной цене для выкупа квартир для пострадавших. Кроме того, каждая квартира должна иметь всю необходимую сантехнику и мебель.

"Киевщина потерпела огромные разрушения. Без домов остались тысячи семей. И наша задача как представителей государственной власти обеспечить их новым комфортным жильем", - заявил Павлюк.

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянская неправительственная организация CESVI выразила желание принять участие в восстановлении Бучи, которая также сильно пострадала от рук российских оккупантов.