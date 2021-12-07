Спрос на первичном рынке недвижимости рухнул на 30%

Спрос на первичном рынке недвижимости в Украине до конца этого года может рухнуть более чем на 30%.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) в Украине.

По данным ассоциации, за ноябрь количество сделок на первичном рынке в Киеве упало на 35%, в Днепре снижение составило 30%, в Харькове и Львове – до 27%. Риелторы отмечают, что основной причиной такого стремительного падения является слишком быстрые темпы подорожания квадратного метра, что в итоге превысило платежеспособные возможности большинства украинцев.

"С 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. В то же время, количество сделок за 2 года также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", - рассказал глава ассоциации Юрий Пита.

Описание: Спрос на рынке недвижимости упал Источник: Alt:

Он также подчеркнул, что также стоит отметить и общее сокращение объемов строительства, которые также способствовали падению спроса на рынке. Если говорить о ценах, то ситуация до конца года коренным образом не изменится в украинских мегаполисах, цена квадратного метра останется такой же, а вот в большинстве областных центрах застройщики будут более лояльными и предлагать существенные скидки от 5 до 15%. В то же время, такие поощрительные акции вряд ли будут слишком эффективными и не приведут к резкому увеличению покупателей, считает Пита.

На вторичном рынке Киева, Днепра, Львова и Одессы ситуация более стабильная, колебания цен ожидаются в пределах 1%.

"Следует понимать, что ценовые колебания – это неотъемлемая часть действующего рынка. Однако изменение средних цен в крупнейших городах, не превышающее 1%, является ярким свидетельством стабилизации цен", - сказал эксперт.

В других областных центрах цены на жилье могут снизиться до 5%. В последние 3 месяца в подавляющем большинстве областных и районных центров, кроме Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской областей спрос на вторичном рынке снизился в среднем на 30-35%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, аналитики Concept Group также пришли к мнению, что до конца зимы стоимость жилья в новостройках классов "эконом" и "комфорт" вряд ли будет меняться. Цены на этот сегмент первичного рынка стабилизировались с начала октября.