Девелоперы рассказали о доходности сервисных апартаментов

Частные инвестиции в доходные дома, как сегмент сервисных апартаментов, приносят прибыль в размере 10-12% в год, окупаемость составляет от 7 до 10 лет.

Об этом рассказал соучредитель INSPI Development Владимир Семенцов, сообщили ресурсу НЕРУХОМІ в пресс-службе девелоперской компании.

По его словам, количество инвесторов в сервисные апартаменты в ближайшие лет 5 должно вырасти до 20-25%. Таким образом, инвестирование в этот сегмент рынка станет альтернативой первичному рынку недвижимости.

Вероятно, что наибольшую привлекательность для развития сервисных апартаментов представляют крупные города, а также населенные пункты в рекреационных регионах: у берегов Черного и Азовского морей, в Карпатах и так далее.

Описание: Сколько инвесторы смогут заработать на доходных домах? Источник: repeconomy.info Alt:

Стоит отметить, что для сервисных апартаментов характерно создание не только комфортных и удобных условий для жизни арендатора, но и полного спектра полезных "сервисов".

Для застройщиков создание сервисных апартаментов класса комфорт на 100-150 апартаментов с собственной управляющей компанией будет стоить дороже, чем строительство ЖК на этом же участке. Однако, стоит учесть, что реализация проекта сервисных апартаментов существенно дороже, чем строительство жилья, а главным преимуществом такого проекта является постоянная прибыль уже после ввода объекта в эксплуатацию, чего нет в большинстве новостроек.

В связи с этим, девелоперы все чаще обращают внимание на развитие этого сегмента, который, по сути, является коммерческой недвижимостью. По данным Семенцова, сегодня реализуется около десятка проектов сервисных апартаментов в Украине. Главным образом это формат доходных домов или же апарт-отелей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным INSPI, спрос на доходные дома в Украине к 2025 году может вырасти в два раза, сегодня такое жилье пользуется популярностью преимущественно в крупнейших городах.