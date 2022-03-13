Чем опасна купля-продажа жилья во время войны: советы риелторов

Риелторы предупреждают, что покупка недвижимости в условиях военного времени несут массу угроз для обеих сторон.

Об этом порталу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости

Как отмечается, с начала войны в Украине перестал работать Госреестр прав на недвижимое имущество, который давал право заключать сделки по покупке или продаже жилья. Вместе с тем в Минюсте обещают, что в регионах, где не проходят военные действия, может возобновиться работа госреестра, однако его функционал будет существенно ограниченным.

Описание: Риски с покупкой квартиры во время войны Источник: kolomyia.org Alt:

"До завершения военного положения в Украине специалисты АФНУ не советуют гражданам заключать соглашения по существующим "лазейкам" или "схемам", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя", - предупредил глава ассоциации Юрий Пита.

Также, по его словам, подобные операции не защищены юридически, поэтому возникают отдельные риски. Поэтому, приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований на сегодняшний день заблокировано. Любые сделки могут быть признаны судом недействительными.

"Сделка может быть признана недействительным судом, если она осуществлена ​​под влиянием тяжкого обстоятельства. А что может быть тяжелее войны?!", - подчеркнул Пита.

Как сообщали НЕРУХОМІ, во временно оккупированном россией Крыму появилось много объявлений с продажей квартир практически за бесценок. Массовая продажа недвижимости в оккупированном Крыму внезапно началась 10 марта после продолжительного затишья на рынке. По некоторым данным, оккупанты вывозят с полуострова семьи работников ФСБ.