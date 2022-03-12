В оккупированном Крыму за бесценок пытаются продавать квартиры

Во временно оккупированном россией Крыму появилось много объявлений с продажей квартир практически за бесценок.

Как сообщают СМИ, война в Украине таки сказалась и на оккупированном полуострове, куда массово доставляют гробы с коллаборантами, принявших еще в 2014 году сторону россии. Это побудило "местных освободителей" спешно избавляться от недвижимости. Последние посты изобилуют преимущественно предложениями сбыта "вторички". Так, среди объявлений полно квартир в Симферополе, Евпатории, Ялте, Саках, Керчи, Бахчисарае и других популярных местах.

Отмечается, что цены стартуют от нескольких миллионов рублей за разные виды квартир. В пересчете на доллар, жители полуострова отдают недвижимость фактически за бесценок: за однокомнатную квартиру в Симферополе просят 4,2 миллиона рублей, пока это 31,5 тысячи долларов.

На других ресурсах продавцы придерживаются средней цены в 4-5 миллионов рублей (до 37 тысяч долларов) за квартиру с одной или двумя комнатами и в 10-15 миллионов рублей (до 112 тысяч долларов) за три комнаты.

Описание: Скриншот объявления Источник: economics.segodnya.ua Alt:

Массовая продажа недвижимости в оккупированном Крыму внезапно началась 10 марта после продолжительного затишья на рынке. По информации Офиса президента, оккупанты вывозят с полуострова семьи работников ФСБ.

Вместе с тем, по данным некоторых риелторских компаний, местный рынок практически умер - сделки не совершаются, купить валюту в Крыму сейчас невозможно, при этом за рубли продавать жилье мало кто хочет. В итоге продавцы вынуждены снимать свои объявления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, цены в рублях на недвижимость в Москве выросли в феврале на 5% на фоне войны в Украине и введенных вследствие этого экономических санкций против России, достигнув 8-летнего максимума.