Борьба за "Цветы Украины" и подорожание жилья: чем запомнился июль

Спасение киевского здания "Цветы Украины" и скачек цен на рынке недвижимости, несомненно, являются знаковыми событиями июля. Об этом и немного другом читайте в свежем обзоре событий за месяц от НЕРУХОМІ.

Скандал с "Цветами Украины"

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Здание "Цветов Украины" хоть и не является по документам памятником архитектуры, тем не менее имеет высокую ценность. Это один из ярких примеров эстетического разнообразия, а автор проекта Николай Левчук в 1986 году получил за него премию Союза архитекторов Украины.

Собственником здания является компания – "Цветы Украины", которая уже много лет владеет им. Ранее это был не просто один из крупнейших цветочных магазинов нашей страны, здесь располагались оранжерея, выставочный зал и проходили различные кружки по флористике. Но со временем, как заявил собственник, направление оказалось убыточным. В итоге владелец здания Алексей Пышный заявил о полной переориентации бизнеса и вместо оранжереи с цветочным магазином решил открыть здесь офисные помещения, с ресторанами и подземным паркингом. Собственник пообещал провести общественные обсуждения нового проекта здания, ценные элементы помещений демонтировать, а после проведенной реконструкции восстановить, 35-летний виноград, который оплетал и стал частью фасада здания бережно пересадить. Но в итоге свои обещания так и не сдержал: виноград беспощадно срезали в самую жару (в результате чего он сразу погиб), а продемонстрированный проект нового здания вообще не имел ничего общего с сегодняшним, при этом обсуждений как таковых не состоялось. 12 июля техника приступила к демонтажным работам, вынудив киевлян сломить забор и физически заблокировать работу строителей.

Скандал набрал больших масштабов, на который не могли закрыть глаза представители власти. Позже Шевченковский райсуд столицы арестовал здание "Цветов Украины" по статье о самоуправстве.

А вот в Департаменте градостроительства признались, что выдали градусловия на реконструкцию здания в границах фундамента. Как прокомментировал решение замглавы департамента Юрий Таций, "по факту застройщик может демонтировать существующие несущие конструкции, зато построив новые в старых границах".

В своей правоте уверен и Пышный. Но как бы там ни было строительную технику от "Цветов Украины" отогнали.

Подводя итог этой истории, стоит отметить, что, благодаря только лишь инициативе киевлян удалось отстоять столичную достопримечательность. У "Цветов Украины" были все шансы повторить судьбу дома Уткина, от которого остались лишь фундамент и воспоминания. Удивление вызывает и позиция собственника здания, выбравшего путь громких публичных обещаний, но потом быстро от них отказавшегося. Пышный имел все шансы стать примером нравственного поведения с городской средой и обществом, однако выбрал другой путь и проиграл.

Масштабная застройка на Лыбедской в Киеве

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Беспощадная застройка в столице, в ходе которой разрушают памятники архитектуры, объекты культурного наследия и прочие строения, имеющие высокую архитектурную ценность, достигла, пожалуй, своего апофеоза в последнее время. Киевляне, понимая, что поддержки со стороны властей могут не дождаться, часто пытаются вершить правосудие сами.

Информация о том, что знаменитое здание с "летающей тарелкой" возле станции метро "Лыбедская" окружают строительным забором без информационного стенда, обеспокоила общественность.

Но власти города постарались заверить активистов, что ситуация в этом случае находится под контролем, опасаться сноса здания не стоит. В частности, как заверил глава Департамента культурного наследия Александр Никоряк, речь идет о реставрации самой "тарелки" и двух крыльев здания. Властям уже продемонстрировали проект реставрации, было согласовано, что строители сделают снаружи и что внутри.

Тем временем, стало известно, что неподалеку в переулке Лужевського, 3 готовятся к демонтажу здания довоенной постройки, являющегося старейшим домом на Лыбедской площади. О планах по сносу открыто заявили с площадки строители.

Известно, что в начале года был проведен аукцион и здание выкупила компания "Систембуд". Согласно данным портала YouControl, бенефициарами фирмы являются Наталья Ульшина и Дмитрий Ароцкер. Последнего связывают с компаниями из орбиты Вагифа Алиева. Также отмечается, что компания имеет на сегодняшний день налоговые долги, а анализ видов деятельности, показывает, что фирма имеет признаки фиктивности.

Как писали СМИ, Вагиф Алиев – это крупный девелопер, несколько лет назад объявивший о планах построить в Киеве 10 мегамоллов, по одному в каждом районе города. Ныне реализовано только два проекта — Lavina и Blockbuster. При этом подчеркивается, что приоритетным для него является запуск ТРЦ Ocean Mall, находящегося по соседству с популярным торговым центром Ocean Plaza.

Как будет обстоять дела с реставрацией памятника архитектуры возле Ocean Plaza – покажет время. Однако, почему-то здесь устанавливают мощный строительный забор, подобный стене крепости, сломать который вручную активистам если что не удастся.

Статистика, цифры и прогнозы

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Цены на недвижимость демонстрируют активный рост, отчасти это связано с восстановлением мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, и возросшим спросом на новое жилье. Отчасти связано с подорожанием строительных материалов.

Так по данным Евростата, самый стремительный рост цен за год был зафиксирован в Люксембурге и составил 17%. На втором месте оказалась Дания, с приростом в 15,3%, на третьем Литва, где жилье подорожало на 12%. В пятерку лидеров также вошли Чехия (+11,9%) и Нидерланды (+11,3%).

В исследовании консалтинговой компании Deloitte говорится, что квартиры в новостройках Австрии являются самыми дорогими в Европе, здесь цена квадратного метра в среднем составляет 4460 евро. Цены на жилье в этой стране выросли с 2020 года на 5,84%. Так средняя квартира, площадью в 70 квадратов стоит более чем в 10 раз больше средней годовой зарплаты обычного австрийца. Но несмотря на это спрос на рынке по-прежнему высокий. В Германии, Великобритании и Израиле цена квадратного метра в новостройках в среднем превышает 4 тысячи евро.

В Украине цены на жилье продемонстрировали тоже быстрый подъем. По данным Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA), за первое полугодие 2021 года стоимость квадратного метра в украинских новостройках выросла от 10 до 20%. При этом себестоимость жилья, заявили в ассоциации, выросла еще сильнее. Прежде всего это связано с подорожанием строительных материалов.

В Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины приводят похожие цифры, отмечая, что цены на первичке в первом полугодии выросли в среднем на 15-18% и 7-10% на вторичке.

Заметно выросла и стоимость загородной недвижимости – на 10-15%, в зависимости от места расположения, площади и качества строительства. Больше всего изменение цен коснулось классов комфорт+ и бизнес в пригороде Киева – около 20 км от столицы. За полгода жилье здесь подорожало на 15%.

Что касается арендных ставок на жилье, то по данным Центра экономических стратегий, они в столице Украины подскочили до годового максимума. Так съем однокомнатных квартир обойдется по состоянию на июль в среднем в 11 843 гривны, двухкомнатных – 19 971 гривна, трехкомнатных – 37 271 гривна.

Что касается перспектив, то большинство экспертов сходятся на мнении, что сохраняются тенденции роста и к концу года жилье прибавит в стоимости еще 10%. На это может повлиять ряд факторов, таких как экономика и развитие ипотечного кредитования.

Новости строительных компаний

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Киевгорстрой ввел в эксплуатацию часть жилых домов ЖК Подол Град с объектами социальной инфраструктуры в урочище Гончары-Кожемяки по улицам Воздвиженской, Гончарной, Кожемяцкой, Дегтярной в Подольском районе Киева. Этот объект КГС принял в "наследство" от Укрбуда.

Как сообщили в холдинговой компании, в ближайшее время инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления прав собственности.

"ЖК Подол Град сдан в эксплуатацию. Еще один укрбудовский комплекс, который КГС успешно достроил и довел до логического завершения. Отмечу, что в последнее время ГАСИ идет нам на встречу в вопросе таких "особенных" домов. Если так будет и в дальнейшем, то перспективы очень неплохие", - написал глава компании Игорь Кушнир.

Комментируя ситуацию на рынке, он отметил, что жилье будет серьезно дорожать, и это не "креатив маркетологов": уже в этом году цена квадратного метра выросла на 18%. По его мнению, это происходит за счет подорожания стройматериалов и комплектующих, инфляции и ростом зарплат строителям.

Компания "Строй Сити" в июле отмечала год с момента открытия своего офиса в Киеве. Так, 16 июля 2020 года были подписаны договора на строительство ЖК Кристал Хаус (сейчас ЖК Crystal Residence) и Паркова Долина (сейчас ЖК Голосеевская Долина) – проблемных объектов Укрбуда. По результатам подписания были актуализированы графики строительства жилых комплексов. На сегодняшний день Строй Сити Development Group, взялся за достройку трех проблемных объектов. Кроме вышеупомянутых, ведется также и строительство бизнес-центра Level. Летом этого года планируется ввод в эксплуатацию 1,2 и 3 секции первого дома ЖК Голосеевская Долина.

ЖК Auroom, девелопером которого выступает компания GEOS, в июле получил почтовый адрес: Киев, ул. Паньковская, 20/82. Как сообщает застройщик, следующим шагом станет оформление права собственности. По дальнейшему оформлению правоустанавливающих документов и заключений договоров с эксплуатирующей организацией, инвесторов будет проинформировано дополнительно. Также в пресс-службе компании сообщили о старте продаж в ЖК Orange City.

Строительная группа Синергия выделила 1 млн гривен на создание сквера в Ирпене под Киевом. Он будет располагаться на углу улиц Мечникова и Джерельной. Эта сумма пойдет на создание новых дорожек, площадки для выгула собак, фонарей, а также обустройство мест отдыха – удобных скамеек и лежаков. Все старые деревья, растущие на месте будущего сквера, будут сохранены. Кроме того, деревья, которые нуждаются в лечении, планируют оздоровить и дополнительно высадить в сквере новые деревья, декоративные растения и кусты.