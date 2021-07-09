Банки в три раза нарастили выдачу ипотечных кредитов – НБУ

Украинские банки за пять месяцев этого года выдали по ипотечным кредитам 2,8 млрд гривен, что в три раза больше показателей за аналогичный период в 2020 году, а количество подписанных договоров выросло в 2,5 раза.

Соответствующие данные привели в Национальном банке Украины.

Как сообщили в НБУ, всего в мае оформили 843 кредита на покупку жилья, общая сумма составила 666,9 млн гривен.

Драйвером рынка традиционно выступает вторичный рынок. В мае его преобладание составило 89%, за пять месяцев – 87%. Средний размер кредита в мае вырос до 791 тысячи гривен.

Стоит также отметить, что в мае снизилась среднеэффективная ставка ипотечных кредитов сразу в двух сегментах. Для первичного рынка снижение было более заметным – с 17,04% в апреле до 15,7% в мае. В то же время для вторичного снижение было практически незаметным: с 13,5% в апреле до 13,4% в мае.

Описание: Украинцы все больше оформляют ипотечные кредиты Источник: nerukhomi.ua Alt:

"Заметное снижение стоимости кредитов на первичном рынке в мае произошло из-за уменьшения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", - прокомментировали снижение ставок в НБУ, добавив, что главным образом кредиты раздают 5 банков, на их долю приходится 90% рынка.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным риелторов стоимость жилья на первичном рынке в Украине в первом полугодии выросла в среднем на 15-18%, на вторичном – на 7-10%. Одним из факторов роста на рынке эксперты назвали развитие ипотеки.