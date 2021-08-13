Банки существенно нарастили выдачу ипотечных кредитов – НБУ

В Украине банки за первое полугодие этого года нарастили выдачу ипотечных кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Согласно полученным данным, в июне банки выдали 955 ипотечных кредитов (на 774,6 млн гривен), за второй квартал – 2839 кредитов (на 2,3 млрд гривен), а за полугодие – 4652 кредита (на 3,6 млрд гривен). Если сравнивать с первым полугодием, то в 2021 году количество заключенных сделок выросло в 2,5 раза, а общая сумма выросла в 3,4 раза.

При этом украинцы традиционно привлекают кредиты для покупки жилья на вторичном рынке, доминирование которого над первичным выросло до 90%.

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В НБУ отметили, что среднеэффективная ставка для первичного рынка жилья составила 17,3% и для вторичного – 13,2%. Во втором квартале ставки незначительно снизились для первичного рынка на 0,1 пункт и для вторичного – на 0,7 пункта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, условия государственной программы "Доступная ипотека 7%" будут пересмотрены. Это касается требований к "возрасту" недвижимости и минимального взноса.

По состоянию на июнь банки заключили в рамках госпрограммы 386 договоров на общую сумму в 326 млн гривен.