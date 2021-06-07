Банки нарастили выдачу ипотеки по госпрограмме в 7% годовых

В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" с самого начала ее работы было заключено 386 договоров на общую сумму в 326 млн гривен.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Как сообщили в Минфине, традиционно украинцы как правило оформляли кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, где преимущество составило прядка 76,02%.

Банки, которые участвуют в госпрограмме, рассматривают 706 заявок на общую сумму 621 млн гривен. Из них лишь 20,37% касается жилья в новостройках.

В Минфине также сообщили, что в программе участвуют жители 22 областей. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов активными регионами значатся Киев (37% от общего числа), Киевская область (28,6%), Харьковская область (6,6%), Львовская область (5,2%), Ровенская область (4,3%).

На сегодняшний день ипотеку под 7% годовых выдают 14 банков. Они продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, 5 мая государственной программой "Доступная ипотека 7%" за все время ее существования воспользовались 217 украинских семей. Таким образом приблизительно за последний месяц банки нарастили выдачу и оформили почти 170 новых кредитов.