Рядом с домами и остановкой: ГИАГ выдала сертификат газозаправочному пункту

Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала 16 февраля сертификат готовности автомобильному газозаправочному пункту по улице Независимости в Чернигове, против строительства которого активно выступали местные жители.

Как сообщал ранее "Укринформ", АГЗП построили практически на остановке общественного транспорта, напротив крупнейшего в микрорайоне супермаркета и детской площадки. Также рядом располагаются жилые дома. По данным экспертов, строительство нарушило ряд норм.

Также стоит подчеркнуть, что против него активно выступали жители черниговского массива Массаны, требуя от городских властей не допустить стройки газозаправочного пункта.

Описание: АГЗП построили практически на остановке общественного транспорта Источник: ukrinform.ua Alt:

Собранные подписи под электронной петицией не помешали и дальше проводить строительные работы. Выданное ГАСИ в июне 2020 года разрешение на строительство АГЗП пыталась обжаловать местная жительница. Однако суды не нашли ничего противозаконного в данном строительстве. Сегодня по делу открыто кассационное производство.

Власти города также не считают строительство АГЗП возле жилых домов незаконным.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине действуют противопожарные требования, согласно которых расстояние от самого близкого из строений АЗС до ближайших жилых и общественных зданий должно быть от 25 до 80 метров в зависимости от типов заправок и оборудования.

Также величина санитарных разрывов от оборудования АЗС до окружающих зданий должна составлять не менее 50 метров.