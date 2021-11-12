Реформа градостроительства: штрафы хотят поднять до 12 млн гривен

Законопроект о реформе градостроительства №5655, предлагает повысить штрафы для недобросовестных застройщиков до 12 млн гривен.

Об этом написала глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк у себя в Facebook.

По ее словам, документ предлагает существенно повысить ответственность за незаконное строительство.

"До 12 млн грн штрафа за нарушение в строительстве предусмотрели нашим законопроектом №5655 о реформе градостроительства", - написала Шуляк, добавив, что штрафы предусмотрены для заказчиков строительства: как для физлиц, так и юрлиц. Эти правки одобрили на подкомитете.

"Речь о кругленьких суммах, чтобы нарушать не хотелось никому и никогда. Кстати, суммы штрафов будут поступать в местные бюджеты", - сообщила народный депутат.

Самые высокие штрафы предусмотрены при нарушении строительства для объектов классов последствий СС2 и СС3 – торговых центров, жилых комплексов и многоквартирных домов. Для класса последствий СС1 – для небольших домов, которые возводятся физлицами, штрафы будут в разы меньше.

Предполагается, что этот законопроект рассмотрят в Верховной Раде во втором чтении до конца этого года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее НАПК увидело в законопроекте №5655 коррупционные риски, вследствие чего вынуждена была сделать соответствующие правки. В частности, речь идет о юридической неопределенности статуса Градостроительной палаты, ее работы, сроков реализации решений о демонтаже самовольно построенных объектов, повышении роли градусловий и при этом снижении контроля при их соблюдении и других нюансах.