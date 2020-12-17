Реанимация ГАСИ: Кабмин возвращает контроль над застройщиками

Действие постановления Кабинета министров №553, с отмены которого стартовала строительная реформа, было снова восстановлено.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 декабря, передает пресс-служба Минрегиона.

По словам министра Алексея Чернышова, местным властям вновь предоставляются полномочия по контролю за строительством. Он подчеркнул, что это вынужденный шаг для проведения реформы в отрасли.

Описание: Строительные компании снова будут контролировать Источник: pixabay.com Alt:

"Местные власти будут следить, чтобы застройки в украинских городах не были опасными для жителей", - добавил глава Минрегиона.

Ранее Чернышов заявлял, что в прошлом месяце с регионов поступило около 70 обращений с призывом остановить безвластие и анархию в строительстве. Местное самоуправление не может контролировать работу застройщиков, что создает опасные прецеденты. Таким образом, остановить темп незаконного строительства поможет возобновление работы ГАСИ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе Минрегион инициировал возобновление работы ГАСИ с целью признать постановления №553 действующим. Соответствующее решение было разослано центральным органам исполнительной власти на согласование.

При этом в Министерстве подчеркнули, что о прекращении строительной реформы не планируется.