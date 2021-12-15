Рада поддержала в первом чтении важный для реформы градостроительства документ

Верховная Рада в среду, 15 декабря, в первом чтении поддержала законопроект №5877 об усилении ответственности за нарушение законов в градостроительстве.

Его поддержали 236 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Документ разработал Максим Павлюк в соавторстве с другими парламентариями.

Описание: В Раде голосовали за законопроект о реформе градостроительства Источник: Getty Images Alt:

По словам замминистра развития общин и территорий Натальи Козловской, законопроект должен создать равные условия для всех участников строительного рынка, он является одним из основных в реформе градостроительства.

"В первую очередь, речь идет о преодолении коррупции. Это невозможно сделать без ужесточения ответственности. И принятый в первом чтении законопроект №5877 предусматривает более "жесткие" наказания, способные мотивировать работать в рамках законодательного поля", - отметила чиновница.

В свою очередь одна из авторов Елена Шуляк рассказала, что без данного документа реформа градостроительства не сможет состояться. Она сообщила, что законопроект ужесточает ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, за самовольное строительство, которое ведется с нарушением целевого назначения земельного участка и другое.

Однако, как сообщали ранее НЕРУХОМІ, законопроект №5877 вызвал неоднозначную реакцию в экспертной среде. В частности, Георгий Могильный раскритиковал статью относительно самовольного строительства, которое привело к тяжелым последствиям для людей и экологии (по ней грозит тюремный срок до 5 лет). Эксперт сравнил ее со статьей Уголовного кодекса, где за похожие нарушения предусмотрен арест до 15 лет. Таким образом, застройщикам сделали даже скидку, отметил он.

Юрист Ростислав Кравец подчеркнул, что документ принесет дисбаланс между ветвями власти. Так, по его мнению, наложение штрафов и арест объектов строительства со стороны исполнительной власти несет массу опасностей, поскольку это функция судебной.

Также стоит отметить, что ранняя редакция законопроекта несла коррупционные риски, которые выявило Нацагентсво по противодействию коррупции. По словам Елены Шуляк, замечания НАПК были учтены.