Прокуратура вернула земельный участок под Киевом стоимостью более 3 млн грн

Прокуратура Киевской области вернула в собственность государства земельный участок Бучанского лесной дачи площадью более 2 га и стоимостью 3,2 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как говорится в сообщении, Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства о признании недействительными решения Бучанского городского совета, договоров аренды и субаренды земельного участка лесного фонда.

Прокуратура установила, что Бучанский горсовет вопреки требованиям земельного законодательства передал в частное пользование земельный участок площадью более 2 га. После чего, спорная земля была передана в субаренду другому обществу.

Прокуратура вернула земли Бучанской лесной дачи pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Харьковской области вернула в собственность государства земельный участок лесного фонда стоимостью 5 млн грн.