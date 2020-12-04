Программа "Ипотека под 3%" должна заработать уже весной: кто сможет воспользоваться

Государственная программа по обеспечению переселенцев жильем "Ипотека под 3%" должна заработать в начале весны следующего года.

Об этом написал на своей странице в социальной сети глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

По его словам, запуск программы стал возможен благодаря подписанному с Германией соглашению, согласно которому Украина получила 25,5 млн евро. Также до конца 2020 года будут подписаны еще два важных документа. За прозрачностью реализации проекта будет следить международный консультант, отбор которого будет происходить параллельно. Немецкая сторона настояла, что будет руководить отбором, который по приблизительным расчетам займет несколько месяцев.

Однако, Калинин заявил, что для получения кредитов на жилье желающие должны сформировать новую очередь. Это также является условием Германии.

Описание: В Украине должна заработать новая ипотечная программа Источник: pixabay.com Alt:

"Деньги Украине даются в виде безвозвратного гранта и нужно принять неоспоримый факт – представители банка KFW хотят контролировать все процессы", – подчеркнул Калинин.

Он добавил, что в Украине за реализацию этой программы будет отвечать Госмолодежжилье. Отбор участников будет рандомным – они будут отбираться по принципу лотереи, заниматься этим будет также немецкая сторона. Таким образом Украина полностью отстраняется от какого-либо процесса.

Калинин напомнил, что немецкий банк KfW – единственный международный донор, поддерживающий программы для переселенцев, касающиеся жилья. Благодаря ему удалось начать строительство временного жилья в шести регионах Украины.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в сентябре у Офиса президента Украины митинговали переселенцы из временно оккупированных территорий, требуя возобновления программы "Доступное жилье" и финансирования льготного кредитования под 3%. По словам организаторов акции, на такие жилищные программы средства в Украине выделяются, но затем они используются для других целей.