Проект Киевгенплана: строительство новых путепроводов поможет в борьбе с пробками

Проект Генерального плана Киева предусматривает продление улицы Суздальской до улицы Медовой со строительством путепровода через железную дорогу, что должно благоприятно отразиться на дорожном трафике и разгрузить столичные дороги.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе КГГА.

"В правобережной части Киева все переезды через железную дорогу уже исчерпали свой лимит с пропускной способности. На каждом переезде, особенно в утренние и вечерние часы "пик", - постоянное затруднение в движении. От продолжения улицы с предусмотренными шестью полосами движения и строительства путепровода город получит немалые преимущества: уменьшится нагрузка на проспект Лобановского на 35%, на путепровод в районе Караваевых дач на 40% и на проспект Победы на 18%", - рассказал начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

В Киеве построят новый путепровод pixabay.com

По его словам, эти данные получены в результате обновления транспортной модели Киева в немецком программной среде PTV VISUM, с помощью которого были построены транспортные модели во многих городах Европы и Азии. Она учитывает и количество населения в каждом жилом доме, и количество рабочих мест в каждой организации с адресной привязкой и данные социологических исследований и пропускную способность улиц и графики движения общественного транспорта, а также многое другое. На основе всей этой информации сотрудники КО "Киевгенплан" проводят расчеты по перераспределению машино- и пассажиропотоков.

Как сообщали НЕРУХОМІ, проект генерального плана Киева также предусматривает строительство в столице многоуровневых транспортных развязок, которые должны решить вопрос с трафиком.