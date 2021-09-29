Проблему расизма обнаружили на рынке недвижимости США

В США на рынке недвижимости существует проблема расизма: дома темнокожих либо латиноамериканцев оцениваются ниже, чем похожее жилье с аналогичными характеристиками у светлокожих американцев.

К такому выводу пришло крупнейшее в стране ипотечное агентство Freddie Mac, проведя соответствующее исследование, передает Bloomberg.

Описание: На рынке американской недвижимости существует проблема расизма Источник: theewgroup.com Alt:

Аналитики агентства рассмотрели порядка 12 млн оценок жилья за последние 6 лет и выяснили, что у 12,5% оценок в районах, где преимущественно проживает темнокожее население, оказались ниже финальной стоимость сделки между продавцом и покупателем дома. В районах, где проживают латиноамериканцы, жилье недооценивали в 15,4% случаев. Также была замечена закономерность, что по мере возрастание белого населения, число заниженных оценок уменьшалось. При этом, согласно официальным данным статистики, подавляющее большинство оценщиков (порядка 96,5%) принадлежат к европеоидной расе.

Ранее и другие исследователи акцентировали внимание на существовании подобной проблемы на рынке, однако ее игнорировали, зачастую списывая на предвзятое отношение отдельных оценщиков. Профессор социологии в Иллинойском университете в Чикаго Джуния Хауэлл подчеркнула, что это явление носит системный характер.

"На самом деле это структурная проблема, возникающая у разных оценщиков с разным опытом и в разных округах. Мы видим это неравенство повсюду, что действительно доказывает, что оно глубоко укоренилось в способах и методах оценки", - отметила она.

По другим исследованиям, жилье в кварталах с темнокожими оценивалось ниже на 23% с похожим жильем, которым владеют представители европеоидной расы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году иностранцы потратили на покупку жилой недвижимости в США $74 млрд, что вдвое меньше по сравнению с максимумом, достигнутом в 2017 году.