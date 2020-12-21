Проблемные дома Аркады вызвался достраивать киевский застройщик

Достраивать проблемные объекты банка "Аркады" вызвался застройщик Stolitsa Group. Как говорится в сообщении инвесторов обанкротившегося банка "Актив Эврика", одна из основателей строительной компании Владислава Молчанова провела встречу с активом инициативной группы, в ходе которого и высказала свои намерения.

В сообщении отмечается, что встреча состоялась в пятницу, 18 декабря. Кроме пострадавших инвесторов и представителей Stolitsa Group, на ней присутствовали секретарь комитета ВРУ по вопросам местного самоуправления и чиновники столичной городской госадминистрации.

Так, Молчанова в ходе встречи озвучила, что "компания Stolitsa Group намерена зайти на достройку жилых комплексов, строительство которых было заведомо прекращено владельцем банка Аркада (Поливодой К.В.)".

Вместе с тем, по убеждению пострадавших инвесторов, сценарий по достройке комплексов Аркады не имеет шансов на реализацию без ареста и продажи имущества предыдущего застройщика.

"Соответственно, мы рассчитываем, что МВД, прокуратура, СБУ ближайшее время добьются повторного ареста имущества владельца Аркады и связанных с ним компаний (после снятия ареста апелляционным судом в июле 2020)", - подчеркнули инвесторы.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на прошлой неделе новым управителем Фонда финансирования строительства столичного жилого комплекса Патриотика стала компания "Гарант Капитал" вместо банка "Аркада". Инвесторы ЖК Патриотика и других проектов Аркады регулярно проводят акции протесты в Киеве с перекрытием Крещатика. Люди требуют от властей реальных шагов по решению проблемных строек. Одно из требований пострадавших – они категорически против доплачивать за свои квартиры.