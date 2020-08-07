Пример экологического жилья: на Бали из картонных коробок построят настоящий дом. Фото

В Индонезии на острове Бали приступили к строительству дома, материалом для постройки которого послужили переработанные картонные коробки.

Как сообщает Archdaily, архитектурная компания Stilt Studios начала строительство сборного дома и уже в октябре компания запустит его в свободную продажу. Компания базируется на острове, поэтому продажа домов будет способствовать развитию Бали.

Экологический дом на Бали archdaily.com

Экологический дом на Бали archdaily.com

По словам архитекторов, здание будет иметь площадь в 64 квадратных метра, а сама конструкция будет поднята на 40 сантиметров от земли.

Экологический дом на Бали archdaily.com

Экологический домик вместит спальню, ванную комнату, открытую кухню, столовую, а также внешние террасы.

Крыша помещения складывается из 25% пластика и алюминия, которые также когда-то были частью упаковки. Слой алюминия сверху помогает обеспечить 100% водонепроницаемый материал.

Экологический дом на Бали archdaily.com

Сама конструкция крыши является наклонной и собирает воду, которая затем сохраняется для дальнейшего использования, например, для полива окружающего сада.

Экологический дом на Бали archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в одном из районов Лондона реализовали проект Sun Rain – экологическое жилье с зеленой крышей, которая собирает дождевую воду. Ее потом используют для бассейна во внутреннем дворике.