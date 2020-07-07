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В Лондоне построили дом, с необычной крышей для сбора дождевой воды. Фото

07.07.2020 - 15:59

В одном из районов Лондона реализовали проект Sun Rain – экологическое жилье с зеленой крышей, которая собирает дождевую воду. Ее потом используют для бассейна во внутреннем дворике.

Об этом сообщает издание Archdaily.

Необычный экологичный дом построили в Лондоне

archdaily.com

Как отмечается, форма дома также позволяет помещению получить много дневного света, а, следовательно, сэкономить на освещении.

Дождевая вода, которая поглощается крышей, попадает через трубу в резервуар. Здесь вода очищается. После того как бак заполняется, жители подают ее в открытый бассейн.

Необычный экологичный дом построили в Лондоне

archdaily.com

По словам архитекторов, дом становится красивым местом в плохой день. Верхний этаж таунхауса имеет прозрачную стену и используется как совместное пространство вроде гостиной или кухни. Вместе конструкция образует многослойный городской сад, который приближает людей к природе.

Необычный экологичный дом построили в Лондоне

archdaily.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве жителей высотки сильно залило водой во время ливня из-за ошибок в конструкции ливнестока, при этом сотрудники ЖЭКа так и не отреагировали на чрезвычайное происшествие.

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