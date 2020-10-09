Президентом КСУ переизбрали Парцхаладзе

Президентом Конфедерации строителей Украины (КСУ) был повторно избран Лев Парцхаладзе.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе КСУ.

По словам новоизбранного президента, конфедерация является крупнейшим отраслевым объединением и имеет свои представительства во всех регионах Украины. Кроме того, оно представляет нашу страну в Федерации европейской строительной промышленности (FIEC).

Парцхаладзе также рассказал об основных направлениях работы КСУ и подчеркнул, что для эффективности строительной отрасли необходимо передать функции ГАСИ в частные руки, внедрить конкурентную среду на рынке электросетей, сделать доступную ипотечную ставку для населения, обновить базу государственных строительных норм, а также защитить права инвесторов.

Отметим, что Парцхаладзе избирают президентом Конфедерации строителей Украины с 2011 года. Занимаясь политической деятельностью, он несколько раз приостанавливал свои полномочия в организации.

КСУ объединяет более 700 строительных компаний и профильных союзов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Парцхаладзе заявлял, что в рамках реформирования системы государственного архитектурно-строительного контроля необходимо усилить ответственность чиновников.