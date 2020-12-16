Правительство распорядилось завершить строительство метро на Виноградарь

Строительство метро в Киеве от станции метро "Сырец" на массив Виноградарь будет завершено.

Необходимое для этого решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 16 декабря.

Согласно постановлению правительства, подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24. Соответствующие коррективы внесли из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие карнатинных мероприятий и эпидемии коронавируса.

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Недавно мэр столицы Виталий Кличко во время инспекционного визита отметил, что строительство метрополитена идет по графику.

"Работы происходят на всех шести стройплощадках нового участка метрополитена. Там уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метрополитена", - заявил градоначальник.

По его словам, новые станции метро на этой ветке планируют открыть в конце 2021 года. Сейчас построили чуть больше трети всей длины. Работы по достройке зеленой ветки ведутся с августа 2020 года. Договор с Киевметростроем на 6 млрд гривен подписали в ноябре.

Ранее НЕРУХОМІ писали, что киевляне пожаловались на аварийность дома на проспекте Правды из-за строительства метро на Виноградарь: от здания постоянно отпадают части стен и штукатурки.