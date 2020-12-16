Правительство распорядилось завершить строительство метро на Виноградарь

В Киеве под видом реконструкции сносят старинные здания в районе Протасового Яра. Фото
На месте сухарного завода появится восьмиэтажный офисный центр
Новости
Строительство метро в Киеве от станции метро "Сырец" на массив Виноградарь будет завершено.
Необходимое для этого решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 16 декабря.
Согласно постановлению правительства, подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ на срок не более 34 месяцев, вместо 24. Соответствующие коррективы внесли из-за форс-мажорных обстоятельств вследствие карнатинных мероприятий и эпидемии коронавируса.
Недавно мэр столицы Виталий Кличко во время инспекционного визита отметил, что строительство метрополитена идет по графику.
"Работы происходят на всех шести стройплощадках нового участка метрополитена. Там уже перенесли теплосети и продолжают вынос инженерных сетей из-под участков строительства метрополитена", - заявил градоначальник.
По его словам, новые станции метро на этой ветке планируют открыть в конце 2021 года. Сейчас построили чуть больше трети всей длины. Работы по достройке зеленой ветки ведутся с августа 2020 года. Договор с Киевметростроем на 6 млрд гривен подписали в ноябре.
Ранее НЕРУХОМІ писали, что киевляне пожаловались на аварийность дома на проспекте Правды из-за строительства метро на Виноградарь: от здания постоянно отпадают части стен и штукатурки.
На месте сухарного завода появится восьмиэтажный офисный центр
В программе участвуют пять банков
Застройщик планирует возвести здесь 13 высоток
Стартовая цена лота 55 млн гривен
Сотрудники инспекции призывают сохранять бдительность