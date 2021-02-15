Пожар в ЖК Венеция: спасатели не могли подъехать к дому из-за припаркованных авто. Фото, видео

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В Киеве в очередной новостройке выгорела квартира, виной этому стали припаркованные под домом авто, которые не позволили пожарным службам вовремя подъехать и развернуться для борьбы с огнем. По сообщениям происшествие произошло в ЖК Венеция на выходных.
Пожар в столичной высотке
Facebook/Bohdan Hdal
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, загорелась квартира в многоэтажке в Голосеевском районе столицы. Спасатели эвакуировали 16 человек, среди них были и дети. Владельца квартиры, в которой разгорелся огонь, отправили в больницу с ожогами конечностей. Также в больницу попала и пятилетняя девочка, которая, вероятно, отравилась продуктами горения.
Пожар в столичной высотке
Facebook/Bohdan Hdal
Как рассказал активист Богдан Гдаль с места происшествия, в итоге полностью выгорела одна квартира и коридоры общего пользования. Водой затоплены нижние этажи. При этом высотку отключили от воды и света. Люди вынуждены теперь жить в таких условиях, несмотря на мороз на улице. Причину пожара еще не установили.
Пожар в столичной высотке
Facebook/Bohdan Hdal
"Но практика показывает, что местная власть начинает что-то менять только после необратимых последствий. И это должно быть много крови и слез. В идеале, должен, наверное, сгореть весь дом", - написал активист в Facebook.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА ранее заявляли, что сегодня застройщики возводят многоквартирные дома, зачастую пренебрегают государственными строительными нормами в части пожарной безопасности, что порой приводит к печальным последствиям.
"Закрытая придомовая территория, запаркованность автомобилями, неукомплектованность пожарными кранами (часто их шланги воруют злоумышленники - Авт.). Если проблему кражи шлангов можно легко решиться на уровне вашего ЖЭКа или ОСМД, то запаркованность – общегородская проблема. Часто застройщики игнорируют градостроительные условия и ограничения… в части организации пространства для парковки автомобилей", - прокомментировал ситуацию заместитель главы Департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.
Напомним также, в Киеве 3 сентября загорелась высотка по улице Сикорского, 4. Из-за плотно припаркованных автомобилей на территории дома спасатели только через час смогли подогнать технику, способную тушить пожар на большой высоте.
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