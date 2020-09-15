Пожары в высотках происходят из-за нежелания застройщиков выполнять ГСН – КГГА

Сегодня застройщики возводят многоквартирные дома, зачастую пренебрегают государственными строительными нормами в части пожарной безопасности, что порой приводит к печальным последствиям.

Об этом написал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в своем блоге на сайте Delo.ua.

"Закрытая придомовая территория, запаркованность автомобилями, неукомплектованность пожарными кранами (часто их шланги воруют злоумышленники - Авт.). Если проблему кражи шлангов можно легко решиться на уровне вашего ЖЭКа или ОСМД, то запаркованность – общегородская проблема. Часто застройщики игнорируют градостроительные условия и ограничения… в части организации пространства для парковки автомобилей", - написал чиновник.

По его словам, в столице существует также проблема в обеспечении спасателей соответствующей спецтехникой. По расчетам экспертов требуется не менее 26 таких машин. Сейчас в частях столицы есть только две пожарные машины с лестницами, способные доставать выше 90 метров.

Пожар в ЖК ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ-2 ГСЧС

Кроме того, в нашей стране нет унифицированной системы предотвращения возникновения пожаров. Спасатели выезжают, когда дома охвачены пламенем. Также в Украине является не обязательным аудит противопожарной системы.

"При вводе дома в эксплуатацию его принимает ГАСК (ныне на стадии реформирования - Авт.), а оценку соответствия противопожарным нормам выполняет та сторона, которую выберет застройщик. Соответственно, некоторые застройщики выбирают "независимую" экспертизу, не всегда качественную, чем подвергают опасности жизни будущих жильцов дома", - подчеркнул Таций.

Он отметил, что большую проблему при тушении пожаров составляют загромождение пожарных выходов и припаркованных возле домов авто. Часто, жители решают, что такие выходы принадлежат им и превращают их в склады ненужных вещей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 3 сентября загорелась высотка по улице Сикорского, 4. Из-за плотно припаркованных автомобилей на территории дома спасатели только через час смогли подогнать технику, способную тушить пожар на большой высоте.