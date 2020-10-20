Половина киевлян продолжает мерзнуть: Кличко рассказал, когда включат всем отопление

В Киеве тепло получают половина жилых домов, а также отапливаются помещения социальной инфраструктуры: школы, садики и больницы.

Об этом рассказала в ходе пресс-конференции мэр города Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

По его словам, в основном тепло появилось в домах, Святошинского, Печерского, Голосеевского и Днепровского районах. Для полного запуска всей системы отопления потребуется около недели. При этом периодически возникают различного рода неполадки, которые, по словам мэра, оперативно устраняются.

За тем, как будет поступать тепло в квартиры киевлян проследит Городская жилищно-коммунальная инспекция. Она же проконтролирует работу коммунальных служб, и фиксировать как быстро они устраняют неполадки.

Описание: Половина киевлян продолжает мерзнуть Источник: pixabay.com Alt:

"Хочу отметить, что в сентябре, во время подготовки к отопительному сезону, инспекция осуществила более 400 проверок. По их результатам уже устранили многие неисправности", - подчеркнул мэр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевлянам, которые исправно платят за коммунальные услуги, в сентябре внезапно пришли счета с долгом от 800 гривен за отопление. Таким образом придется заплатить за услугу, которая фактически не была оказана.