Покупкой завода "Большевик" заинтересовались уже более 15 компаний

Приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") изъявили желание более 15 компаний.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества.

Стартовая цена объекта составит почти 1,4 млрд гривен, с потенциальными инвесторами ФГИ подписал соглашение о неразглашении информации, которая касается завода. В фонде напомнили, что по условиям приватизации будущий собственник должен будет рассчитаться с долгами предприятия по зарплате и перед бюджетом, инвестировать в ремонт и модернизацию помещений порядка 57 млн гривен и сохранены основные виды деятельности.

Описание: Бывший завод "Большевик" решили продать Источник: Alt:

Между тем ФГИ отмечает, что процесс привлечения инвестиций в непрофильные государственные объекты через прозрачную приватизацию встречает сопротивление со стороны лиц и финансово-политических групп, которые лишаются незаконного контроля над такими активами, особенно когда речь идет о масштабных объектах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, покупкой завода заинтересовались сразу несколько известных застройщиков: Saga Development, Kadorr Group и инвестфонд Dragon Capital. Компании могут здесь построить здесь жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады.

В свою очередь гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько уверяет, что данный объект может быть интересен только крупным строительным компаниям, который смогут реализовать здесь масштабный проект.