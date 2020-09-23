Под Киевом горела очередная новостройка. Фото, видео

В среду, 23 сентября, под Киевом в Софиевской-Борщаговке произошел пожар в новостройке по адресу ул. Боголюбова, 5.

Об этом сообщили в паблике dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Горят новые квартиры. Загорелась комната на последнем этаже. По состоянию на 7.10 утра горело уже 3 квартиры", - говорится в сообщении.

Пожар под Киевом

В ГСЧС подтвердили информацию о пожаре и сообщили, что горел шестиэтажный дом, при этом когда спасатели приехали, огонь перекинулся уже на кровлю.

За несколько часов пожар локализован на площади 300 кв. м. К тушению привлечены 36 спасателей и 7 единиц техники ГосЧС. Пожар полностью ликвидировали в 9:20.

Пожар под Киевом

Свидетели пожара утверждают, что подъехать к месту происшествия спецавтомобилю ГСЧС мешали припаркованные во дворе машины, одну из которых повредили во время заезда.

По предварительным данным, причиной возгорания стал экокамин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА ранее заявляли, что сегодня застройщики возводят многоквартирные дома, зачастую пренебрегая государственными строительными нормами в части пожарной безопасности, что порой приводит к печальным последствиям.