По обеспечению ипотечных кредитов предоставлены госгарантии на 3 млрд

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) получило от правительства госгарантии на 3 млрд гривен.

Соответствующее постановление Кабмина №1110 было опубликовано на правительственном портале от 16 ноября.

"Предоставить в 2020 году государственную гарантию для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств Государственного ипотечного учреждения по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 3 млрд грн, привлекаемых с целью финансирования уставной деятельности", - говорится в документе.

Кроме того, в постановлении были утверждены условия предоставления в этом году госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам, которые привлекаются учреждением.

Также Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписывать документы о предоставлении госгарантии.

Описание: ГИУ получило от правительства госгарантии на 3 млрд гривен Источник: pixabay.com Alt:

Отметим, что привлечение средств с помощью выпуска облигаций госзайма позволит ГИУ продолжить финансирование программы обеспечения жильем украинцев на условиях финансового лизинга.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Кабинет министров поручил Министерству финансов создать ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Так, новосозданная структура должна предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, финансовым кредитам финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.