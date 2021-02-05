Печерский суд снял арест с главного актива Аркады

С главного офиса неплатежеспособного банка "Аркада", а также с участка земли под ним был снят арест.

Как сообщает Finbalance, соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева в понедельник, 1 февраля. Арест был наложен по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физлиц, который собирался обжаловать сделки ООО "Будэволюция", Олега Нелина и Тараса Бурдейного. По мнению ФГВФЛ, именно указанные сделки привели к тому, что Аркада лишилась своего главного актива.

Олег Нелин числился в госреестре прав как владелец здания банка "Аркада" и земельного участка под ним. Потом он передал эту недвижимость в ипотеку для Тараса Бурдейного. По данным СМИ, оба они связаны с бывшим министром экологии Николаем Злочевским, работавшим при Януковиче. Сейчас министр находится в розыске.

Описание: Офис Аркады больше не под арестом Источник: bigkyiv.com.ua Alt:

Само здание офиса банка оценили в 620 млн гривен. Право собственности на себя оформил кредитор, после несвоевременного обслуживания долга со стороны Аркады. После этого банк вынужден был списать с баланса указанный объект, а его капитал стал отрицательным, что перестало соответствовать нормативам. В связи с этим финучреждение признали неплатежеспособным.

Как сообщали НЕРУХОМІ, банк владеет 200 гектарами земли под застройку и ведение сельского хозяйства под Киевом. Так участки находятся в Буче, Броварах и в селе Михайловке-Рубежовке. Эта земля будет выставлена на продажу уже весной этого года.