Отмена паевого взноса: в каких случаях застройщики освобождаются от уплаты

Застройщики, которые начали строительство в 2020 году, а собираются его завершить в 2021-м, будут освобождены от уплаты паевого взноса.

Об этом написал в среду, 23 декабря, заместитель главы Департамента строительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в Facebook.

Он напомнил, что с первого дня нового 2021 долевое участие в развитие инфраструктуры населенного пункта будет отменена. При этом до конца этого года действует переходной период.

Чиновник подчеркнул, что застройщик обязан в течение 10 дней после начала строительства обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением об определении размера долевого участия. Однако этот взнос все равно должен быть уплачен после завершения строительства и перед введением объекта в эксплуатацию.

По словам Тация, до конца года застройщик обязан делать паевой взнос в размере 4% от стоимости строительства нежилого здания и 2% от стоимости жилого.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из поправок к законопроекту о Бюджетном кодексе удалось исключить норму о паевом участии для строительных компаний.