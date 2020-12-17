Застройщиков освободят от паевого взноса со следующего года

Из поправок к законопроекту о Бюджетном кодексе удалось исключить норму о паевом участии для строительных компаний.

Об этом написала у себя в Facebook замглавы комитета Верховной Рады по вопросам строительства Елена Шуляк.

По ее словам, удалось отстоять окончательную отмену паевого взноса и теперь с начала 2021 года застройщики не будут его платить. Шуляк напомнила, что эту норму отменили еще в прошлом году, а текущий был переходным.

"Офисные центры, гостиницы, магазины - 10%, жилье - 4%. Если строишь - заплати от сметной стоимости", - подчеркнула депутат.

Описание: Застройщики в следующем году не будут платить паевые взносы Источник: pixabay.com Alt:

Она также считает мнение о том, что паевые взносы служат источником наполнения местных бюджетов, ошибочным. На самом деле, как заявила Шуляк, это было одной из причин роста коррупции в сфере недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Киевсовет освободил от паевого участия недостроенные объекты Укрбуда. Это было сделано для того, чтобы Киевгорстрою было легче ввести проблемные ЖК, которые он взялся достраивать.