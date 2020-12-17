Застройщиков освободят от паевого взноса со следующего года

Реанимация ГАСИ: Кабмин возвращает контроль над застройщиками
Правительство решило восстановить действие постановления №553
Новости
Из поправок к законопроекту о Бюджетном кодексе удалось исключить норму о паевом участии для строительных компаний.
Об этом написала у себя в Facebook замглавы комитета Верховной Рады по вопросам строительства Елена Шуляк.
По ее словам, удалось отстоять окончательную отмену паевого взноса и теперь с начала 2021 года застройщики не будут его платить. Шуляк напомнила, что эту норму отменили еще в прошлом году, а текущий был переходным.
"Офисные центры, гостиницы, магазины - 10%, жилье - 4%. Если строишь - заплати от сметной стоимости", - подчеркнула депутат.
Застройщики в следующем году не будут платить паевые взносы
pixabay.com
Она также считает мнение о том, что паевые взносы служат источником наполнения местных бюджетов, ошибочным. На самом деле, как заявила Шуляк, это было одной из причин роста коррупции в сфере недвижимости.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Киевсовет освободил от паевого участия недостроенные объекты Укрбуда. Это было сделано для того, чтобы Киевгорстрою было легче ввести проблемные ЖК, которые он взялся достраивать.
Правительство решило восстановить действие постановления №553
Местные жители часто жалуются на вонь и качество воды
Подрядчику выплатят 95% стоимости указанных по контракту работ
На месте сухарного завода появится восьмиэтажный офисный центр
В программе участвуют пять банков