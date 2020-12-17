Новости

Застройщиков освободят от паевого взноса со следующего года

Владимир Гришенко 17.12.2020 - 13:35

Из поправок к законопроекту о Бюджетном кодексе удалось исключить норму о паевом участии для строительных компаний.

Об этом написала у себя в Facebook замглавы комитета Верховной Рады по вопросам строительства Елена Шуляк.

По ее словам, удалось отстоять окончательную отмену паевого взноса и теперь с начала 2021 года застройщики не будут его платить. Шуляк напомнила, что эту норму отменили еще в прошлом году, а текущий был переходным.

"Офисные центры, гостиницы, магазины - 10%, жилье - 4%. Если строишь - заплати от сметной стоимости", - подчеркнула депутат.

Описание:

Застройщики в следующем году не будут платить паевые взносы

Источник:

pixabay.com

Alt:

Она также считает мнение о том, что паевые взносы служат источником наполнения местных бюджетов, ошибочным. На самом деле, как заявила Шуляк, это было одной из причин роста коррупции в сфере недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Киевсовет освободил от паевого участия недостроенные объекты Укрбуда. Это было сделано для того, чтобы Киевгорстрою было легче ввести проблемные ЖК, которые он взялся достраивать.

Комментарии

2.2т

Другие новости