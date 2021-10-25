От приватизации "Большевика" можно потерять больше, чем получить

В случае застройки территории бывшего завода "Большевик" жилыми комплексами, который расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы в Киеве, столичной власти придется строить за счет местного бюджета объекты социальной инфраструктуры. При этом сумма, потраченная на это строительство, может превысить то, что государство получит от приватизации.

Как сообщают "Наші Гроші", Фонд госимущества не скрывает, что основной актив завода (участок в 35 гектаров возле метро "Шулявская") предлагают купить крупным компаниям для застройки его жильем. Однако, сегодня это коммунальная земля. Более того, это промзона, где строительство жилья прямо запрещено. Поэтому для жилой застройки новому владельцу необходимо будет договориться со столичными властями.

Кроме того, в случае застройки территории жилыми комплексами, для новых 25 тысяч жителей необходимо будет построить новую социальную инфраструктуру. По подсчетам издания на это может понадобится до 2,5 млрд гривен, которые придется выплатить из бюджета Киева. От приватизации же государство получит не менее 1,9 млрд гривен (цена покупки плюс выплата долгов).

Описание: Завод "Большевик" на Шулявке в Киеве Источник: Alt:

Как известно, аукцион по приватизации должен состояться 27 октября. Согласно условий, инвестор должен будет вложить 57 млн ​​грн в развитие завода - однако, речь идет о его "дочке" из Жашкова (Черкасская обл.). Для других же участков завода, а это в основном более 50 га в четырех областях, включая 35 га на Шулявке в Киеве, условия приватизации не устанавливают никаких требований в использовании новым владельцем.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным ФГИ, купить завод изъявили желание 15 компаний. Среди прочих этим активом заинтересовались несколько известных застройщиков: Saga Development, Kadorr Group и инвестфонд Dragon Capital.