Основатель Amazon продолжает скупать недвижимость на Манхэттене

Основатель Amazon Джефф Безос купил еще одну квартиру на Пятой авеню, на Манхэттене в Нью-Йорке. Покупка обошлась миллиардеру в $23 миллиона.

Как сообщает New York Post, бизнесмен заключил в июле, а 6 августа закрыл ее. Это уже третья квартира в этом доме, не считая трехэтажного пентхауса. Бизнесмен уже владеет недвижимостью здесь на общую сумму в $119 млн.

Последняя купленная квартира находится на 24-м этаже, ее площадь – около 390 "квадратов", внутри четыре спальни, столько же ванных комнат, само жилье украшено мрамором. Из окон открывается вид на Мэдисон-сквер и Всемирный торговый центр.

Сам же дом был построен в 1912 году в готическом стиле. В нем есть тренажерный зал, кухня с холодильной камерой с поставками от Amazon.

Описание: Безос купил еще одну квартиру на Манхэттене Источник: nypost.com Alt:

Соседями Безоса оказались – техасский миллиардер Эд Басс, телеведущий Майк Гринберг, а также Чарльз и Серил Кушнеры, которые купили три квартиры в здании для своих внуков. Они очень рады, что будут жить рядом с основателем Amazon, поскольку такое соседство подогреет стоимость их недвижимости.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в свою очередь американский изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал все свои особняки. Сегодня он проживает в сборном доме, стоимость которого всего 50 тысяч долларов.