Илон Маск продал особняки и ютится в домике площадью 35 "квадратов". Фото

Американский изобретатель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после того, как продал свои особняки, сейчас перебрался в небольшой арендованный дом, площадью всего 35 квадратных метров.

Описание: Дом Илона Маска Источник: teslarati.com Alt:

Описание: Дом Илона Маска Источник: teslarati.com Alt:

Как сообщает Teslarati, проживает Маск в сборном доме, стоимость которого всего 50 тысяч долларов, но как заявил глава Tesla – он "крутой и вместительный". Здесь есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, душевая, санузел. При этом Макс отметил, что этот дом ему нужен только для отдыха после работы, а для проведения деловых встреч использует здание в районе залива.

Описание: Дом Илона Маска Источник: teslarati.com Alt:

Описание: Дом Илона Маска Источник: teslarati.com Alt:

"Мой дом – это жилище за 50 тысяч долларов в Бока-Чика на стартовой площадке, который я арендую у SpaceX. Но он довольно крутой", - рассказал о своем новом жилье американский изобретатель.

Описание: Дом Илона Маска Источник: teslarati.com Alt:

Фотографии его жилья недавно разместили в интернете.

Как сообщали НЕРУХОМІ, свой последний дом Маск продал буквально на днях. Это был огромный особняк, расположенный в районе залива Сан-Франциско. Изобретатель устроил распродажу своей недвижимости ради финансирования проекта по созданию колонии на Марсе. Как он заявлял ранее, по планам к 2050-му году успеть отправить на Марс миллион колонистов.