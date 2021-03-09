Оккупанты разрешили застройку Форосского парка в Крыму: редкие деревья будут уничтожены

В оккупированном Крыму ведется застройка Форосского парка, который считается одним из самых красивых мест на полуострове. Крымчане пытаются спасти легендарный парк, но безуспешно.

Как сообщают "Крым.Реалии", оккупанты решили застроить часть парка, и для этого начали вырезать деревья, возраст которых может превышать сто лет. Как сообщаются, многие из растений являются довольно редкими и занесенными в Красную книгу.

Чтобы как-то помешать строителям, местные жители подготовили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, но это не помогло. При этом представители оккупационной власти (так называемое "Министерство экологии Крыма") заявили протестующим, что строительство не остановится, и оно "целиком законное".

Описание: Одно из спиленных деревьев в Форосе Источник: krymr.com Alt:

Как выяснили журналисты, на территории парка строится детский оздоровительный комплекс "Ак Барс", с 2016 года санаторием Форос обладает Федерация профсоюзов Татарстана, а строительство комплекса ведет компания "Татинвестгражданпроект".

Сам санаторий продали с аукциона за полтора миллиарда рублей. По документам здесь собираются застроить порядка 20% территории.

Описание: Строительство в Форосе Источник: krymr.com Alt:

Стоит отметить, что парк Фороса для Украины ‒ это памятник и природоохранная территория общегосударственного значения, которому исполнилось почти 190 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территории временно оккупированного Крыма в поселке Парковом (Большая Ялта) сносят 15-этажный дом, из которого еще не успели выехать люди, там же остались и их вещи.