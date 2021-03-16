Одиозный экс-начальник ГАСИ в Одесской области вернулся на должность

Административный суд восстановил Василия Буюкли на должности главы Госархстройинспекции в Одесской области.

Как сообщает 8news, суд посчитал увольнение чиновника незаконным и постановил выплатить ему 100 тысяч гривен зарплаты.

Как сообщается, сначала распоряжение об отстранении Буюкли подписала Елена Костенко в феврале прошлого года, из-за систематических жалоб в его адрес. Как сообщает издание, из-за этого работу Департамента ГАСИ в Одесской области должна была проверить спецкомиссия. Буюкли в это время ушел на больничный.

Тем не менее, уволен он был в октябре 2020 года, в связи ликвидацией ГАСИ.

Описание: Василий Буюкли Источник: timer-odessa.net Alt:

На этой должности он пробыл год, пришел сюда из СБУ по протекции новоназначенного на то время прокурора Одесской области Максима Вихора: они вместе ранее работали в Службе безопасности.

По данным СМИ, Буюкли был замечен в коррупционных скандалах и незаконном строительстве.

Стоит также отметить, что Елена Костенко также смогла недавно восстановиться на должности первого заместителя главы ГАСИ с помощью Шестого апелляционного административного суда.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине коррупция в строительной сфере достигла 10 миллиардов гривен в год при самых скромных подсчетах. По словам замглавы комитета по вопросам градостроительства Елены Шуляк, при этом в стране мало что делается, чтобы побороть коррупцию.