Суд вернул Костенко должность первого заместителя главы ГАСИ

Шестой апелляционный административный суд 3 марта принял решение восстановить Елену Костенко в должности первого заместителя председателя Госархстройинспекции, которую уволили по распоряжению Кабинета министров.

Как сообщают "Наші Гроші", суд признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина от 11 марта 2020 года и приказ ГАСИ от 12 марта 2020 года, согласно которым и была уволена Костенко.

Как отмечается, чиновницу уволили по статье 87-1 закона "О государственной службе" только потому, что изменился премьер. По мнению судьи, эта статья является политической и противоречит Конституции Украины.

Описание: Елена Костенко Источник: kievvlast.com.ua Alt:

Вместе с тем, суд не стал удовлетворять другие исковые требования Костенко: ей отказали в выплате премий и в обязательстве Кабмина предложить должность госслужащей категории "А", которая соответствует профессиональному уровню.

Стоит отметить, что недавно Рада исключила статью 87-1 из закона "О государственной службе". Костенко была назначена первым заместителем председателя ГАСИ Украины распоряжением от 24 декабря 2019 сроком на 5 лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 24 февраля временно исполняющая обязанности главы Госархстройинспекции Ирина Король была уволена Кабинетом министров, на ее место назначили Сергея Галицына.