Одесский суд узаконил стройку, которая велась с большими нарушениями

Одесский окружной административный суд разрешил и дальше проводить реконструкцию здания по улице Ришельевская, 41, которое после проведенных работ выросло как в высоту, так и в ширину.

Как сообщает Думская, одесский ГАСК пытался остановить скандальное строительство, однако суд поддержал другую сторону. Чиновники подали в суд на застройщика еще в начале прошлого лета, поскольку тот существенно нарушил нормы строительства: расширил стройку, совершив самозахват территории за счет двора. Также он увеличил площадь пристройки к одной из квартир, пристроив две колонны с тыльной стороны здания.

Описание: Суд узаконил нелегальное строительство Источник: dumskaya.net Alt:

Несмотря на очевидные нарушения, судья пришел к выводу, что нет расхождений в геометрических размерах пристройки и проектной документации. Тем временем ГАСК собирается обжаловать это решение суда в апелляционной инстанции.

Как отмечает издание, в декларации застройщика говорится, что будет проводиться реконструкция квартир с обустройством дополнительных помещений общественного назначения и апартаментов, без изменения геометрических размеров фундаментов. Предполагалось, что новое здание будет четырехэтажным, но за время судов оно выросло еще на два этажа.

НЕРУХОМІ отмечают, что многие застройщики "грешат" проводимой реконструкцией, в результате которой на месте вырастает совершенно другое здание, чем то, что должно быть по документам. Так, в Одессе памятник архитектуры на Дерибасовской, 1 оказался под угрозой разрушения из-за незаконной реконструкции квартиры. хозяйка квартиры № 7 вела незаконные строительные работы, для расширения жилья она самовольно захватила чердак и надстроила этаж.