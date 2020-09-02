Одесский ГАСК остановил подозрительную стройку в районе автовокзала

Управление Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одессы получило ряд жалоб на стройку в районе Центрального автобусного вокзала города.

Об этом рассказал руководитель управления Александр Авдеев у себя в Facebook. Он уточнил, что работы ведутся на ул Александра Кутузакии.

"Конечно, каждый новый объект вызывает беспокойство местных жителей. Так было и на этот раз. Поэтому мы и в этом случае работали по уже привычному для нас алгоритму: вывод экспертов строительной академии; донесение информации до местных жителей; выполнения работ с учётом выводов экспертов", – подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что еще в сентябре 2018 года ООО "Гуард Пивдень" купило у города землю, а в апреле 2019-го компания получила в горуправлении архитектуры необходимые градусловия для размещения 8-этажного жилого дома с паркингом.

"Управлением ГАСК зарегистрировано сообщение о начале выполнения подготовительных работ от 29 мая 2020 года. Разрешение на строительные работы не предоставлялось. Отмечу, что проект подготовительных работ предусматривает обустройство и испытание свай в количестве 9 штук, размещены 3. Но это не строительство", – добавил Авдеев.

К настоящему времени заказчик строительства остановил подготовительные работы до получения заключения архитектурной академии по поводу технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций соседних домов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за неделю сотрудники одесского ГАСК обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.