Одесский бизнесмен пытается отсудить у города земли санатория им. Чкалова

Владелец одесского хлебзавода "Новое время" Михаил Коган, который купил здание бывшей аптеки на территории санатория им. Чкалова, решил отсудить у города земельный участок из территории указанного санатория.

По мнению Когана, покупка отдельного здания из комплекса строений санатория означает отчуждение всего комплекса. Также Коган настаивает, что участок земли площадью 15,9 га связан функционально с тем зданием, которое он купил, и не может рассматриваться отдельно, сообщают местные СМИ.

Бизнесмен через суд пытается отменить решение Одесского горсовета о предоставлении санаторию земельного участка площадью 15,9 га для обслуживания зданий. Кроме этого, Коган пытается признать недействительным госакт на право пользования земельным участком. Следующее заседание суда состоится 11 февраля 2021 года.

Описание: Земли санатория хотят "раздерибанить" Источник: yandex.ru/maps Alt:

СМИ сообщают, что судебные разбирательства между владельцем хлебзавода и Одесским горсоветом за земли под санаторием ведутся с 2014 года.

Стоит отметить, что изначально, в 2002 году, городской совет передавал санаторию им. Чкалова земельный участок площадью 20,5 га для обслуживания зданий. Сейчас от этого участка осталось 15,9 га. То есть часть земли уже "раздерибанили".

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