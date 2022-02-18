Одесситы возмущены застройщиком, который уничтожил деревья. Фото

В Одессе на участке на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской, где должно начаться строительство автомойки, застройщик срезал шесть деревьев.
Как сообщают местные СМИ, уничтожили деревья в пятницу, 18 февраля. Во второй половине дня сюда пришли двое мужчин с электропилой и снова начали пилить деревья. Одесситы утверждают, что деревья пилят работники, нанятые бизнесменом Дмитрием Авдеевым. Он собирается здесь начать строительство.
Представители застройщика срезали деревья
Местные жители вызвали на место сотрудников полиции, также они организовали дежурство, чтобы не допустить снова уничтожения деревьев. Здесь уже спилили 6 софор, еще 6 пометили желтой краской.
Представители застройщика срезали деревья
Представители застройщика срезали деревья
Отмечается, что противостояние с застройщиком длится с начала месяца, активисты уже дважды сносили установленный строительный забор.
Представители застройщика срезали деревья
В свою очередь, представители застройщика утверждают, что у них есть весь пакет разрешительных документов. В одесском ГАСКе рассказали, что предприниматель выкупил участок площадью 0,03 га на аукционе еще в 2000-х годах, а в августе 2020 года департамент архитектуры выдал градусловия на строительство автомойки. Однако местные жители требуют обустроить на этом месте зеленую зону.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе жители ЖК Острова 20 декабря перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской, протестуя против постоянных перебоев с электричеством, за которое они платят по промышленным тарифам.