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Одесситы возмущены застройщиком, который уничтожил деревья. Фото

Владимир Гришенко 18.02.2022 19:07

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В Одессе на участке на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской, где должно начаться строительство автомойки, застройщик срезал шесть деревьев.

Как сообщают местные СМИ, уничтожили деревья в пятницу, 18 февраля. Во второй половине дня сюда пришли двое мужчин с электропилой и снова начали пилить деревья. Одесситы утверждают, что деревья пилят работники, нанятые бизнесменом Дмитрием Авдеевым. Он собирается здесь начать строительство.

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Представители застройщика срезали деревья

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Местные жители вызвали на место сотрудников полиции, также они организовали дежурство, чтобы не допустить снова уничтожения деревьев. Здесь уже спилили 6 софор, еще 6 пометили желтой краской.

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Представители застройщика срезали деревья

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Описание:

Представители застройщика срезали деревья

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Отмечается, что противостояние с застройщиком длится с начала месяца, активисты уже дважды сносили установленный строительный забор.

Описание:

Представители застройщика срезали деревья

Источник:

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В свою очередь, представители застройщика утверждают, что у них есть весь пакет разрешительных документов. В одесском ГАСКе рассказали, что предприниматель выкупил участок площадью 0,03 га на аукционе еще в 2000-х годах, а в августе 2020 года департамент архитектуры выдал градусловия на строительство автомойки. Однако местные жители требуют обустроить на этом месте зеленую зону.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе жители ЖК Острова 20 декабря перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской, протестуя против постоянных перебоев с электричеством, за которое они платят по промышленным тарифам.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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