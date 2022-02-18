Одесситы возмущены застройщиком, который уничтожил деревья. Фото

В Одессе на участке на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской, где должно начаться строительство автомойки, застройщик срезал шесть деревьев.

Как сообщают местные СМИ, уничтожили деревья в пятницу, 18 февраля. Во второй половине дня сюда пришли двое мужчин с электропилой и снова начали пилить деревья. Одесситы утверждают, что деревья пилят работники, нанятые бизнесменом Дмитрием Авдеевым. Он собирается здесь начать строительство.

Описание: Представители застройщика срезали деревья Источник: Alt:

Местные жители вызвали на место сотрудников полиции, также они организовали дежурство, чтобы не допустить снова уничтожения деревьев. Здесь уже спилили 6 софор, еще 6 пометили желтой краской.

Описание: Представители застройщика срезали деревья Источник: Alt:

Описание: Представители застройщика срезали деревья Источник: Alt:

Отмечается, что противостояние с застройщиком длится с начала месяца, активисты уже дважды сносили установленный строительный забор.

Описание: Представители застройщика срезали деревья Источник: Alt:

В свою очередь, представители застройщика утверждают, что у них есть весь пакет разрешительных документов. В одесском ГАСКе рассказали, что предприниматель выкупил участок площадью 0,03 га на аукционе еще в 2000-х годах, а в августе 2020 года департамент архитектуры выдал градусловия на строительство автомойки. Однако местные жители требуют обустроить на этом месте зеленую зону.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Одессе жители ЖК Острова 20 декабря перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской, протестуя против постоянных перебоев с электричеством, за которое они платят по промышленным тарифам.