В Одессе доведенные до отчаяния жители ЖК Острова перекрыли улицу

В Одессе жители ЖК Острова в понедельник, 20 декабря, перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской, протестуя против постоянных перебоев с электричеством, за которое они платят по промышленным тарифам.

Как сообщают местные СМИ, жильцы новостройки требуют подключить их дом к электросетям. По их словам, застройщик сдал дом в 2019 году, однако "электроснабжение так и не наладил". Для жильцов это большая проблема, так как в этом доме все зависит от электричества.

Отмечается, что, когда объект сдали в эксплуатацию, выяснилось, что после строительства перебит основной кабель. Застройщик якобы компенсировал ремонт. Теперь нужно подключить подстанцию нового дома к ДТЭК, но людям не идут навстречу.

Одесситы отмечают, что в доме постоянно скачет напряжение, часто автоматика отключает свет. У жильцов уже образовался долг за электроэнергию, потому что мало кто может платить по тарифу 6,5 грн за кВт/ч. Людям начислили переплат на 1,5 млн грн.

Описание: Протест в Одессе жильцов ЖК Острова Источник: usionline.com Alt:

Доведенные до отчаяния, жильцы ЖК Острова обещают перекрыть центральные дороги.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее из-за проблем с электричеством в ЖК произошел масштабный пожар. В итоге без света оказался без света остался не только горевший корпус, но и соседний – всего больше 400 квартир.

Жильцы обвиняли во всем строительную компанию KONA, которая сдала жилкомплекс с многочисленными нарушениями, – и требуют провести независимую экспертизу зданий.

ЖК Острова – это 13 многоэтажных зданий (9-19 этажей), в которых разместится 3000 квартир эконом-класса.